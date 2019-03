Liberal Alliance: Vi har et fantastisk sundhedsvæsen

Liberal Alliances enlige repræsentant i byrådet, Steen Holm Iversen, var selv ude for en alvorlig påmindelse om at passe på helbredet sidste år.

Varde Kommune: - Jeg håber, Erik Buhl snart bliver rask, og jeg ønsker ham en hurtigst mulig bedring. Og så synes jeg godt, jeg vil bemærke, at vi har et fantastisk sundhedsvæsen, som vi alt for sjældent påskønner, siger Steen Holm Iversen, LA.

- Det er en påmindelse til os alle om, at livet er skrøbeligt, og at vi skal være glade for hver eneste dag

Steen Holm Iversen var i maj sidste år i en lignende oplevelse, hvor nogle blodprøver satte et større apparat i gang for at få ham hjem fra en konference og til yderligere undersøgelse.

- De fandt ud af, at jeg havde lidt væske i lungen og lidt utæthed i en hjerteklap.