Liberal Alliance: Byrådet bør droppe udlandsture de næste to år

Steen Holm Iversen (LA) mener, at byrådet skal lade være med at tage på udlandsture i minimum de næste par år på grund af sparetider. Borgmester er uenig, men har ikke tænkt sig at kæmpe hårdt for at bevare turene.

Varde Kommune: På tirsdag skal byrådet beslutte, om det skal holde en pause med at tage på udlandsture. Det var i den seneste byrådsperiode, det blev besluttet, at hvert udvalg kunne tage på én tur i hver periode. I seneste periode blev 2015 det store rejseår, og her kostede udlandsturene tilsammen knap 420.000 kroner. Det er inklusiv en tur til Kina, som borgmesteren og kommunaldirektøren var på. Det er Steen Holm Iversen (LA), der har stillet forslaget om at lade være med at tage på udlandsture de næste to år og først genoverveje det i forbindelse med budget 2021. Han synes, at 420.000 er en sum penge, der har en betydning, når der skal findes besparelser for 25 millioner kroner om året. - Der er ikke nogen småpenge i min verden. Vi har opkrævet nogle penge ved skatteyderne, og så har vi også en stor forpligtelse til at fokusere på, hvordan vi bruger dem, siger han.

Et budget i sparetider Den 13. og 14. september skal byrådspolitikerne forhandle om et budget for 2019 samt de overordnede økonomiske linjer for 2020-2022.Det bliver et stramt budget, hvor politikerne skal finde besparelser for 25 millioner kroner om året.



Frem til den 13. september vil JydskeVestkysten skrive om partiernes forslag, ligesom du vil kunne læse forklaringen på, hvordan 100 millioner kroner forsvandt på en sommer, og få en analyse af, hvilke muligheder politikerne har for at løse opgaven.

Ingen hård kamp Borgmester Erik Buhl (V) siger, at han ikke har tænkt sig at kæmpe hårdt for studieturene, som han ellers selv var med til at indføre. - Jeg har et meget afslappet forhold til det. Hvis byrådet ikke vil, så stopper vi det. Jeg har bare erfaring med, at selv i sparetider, hvor tingene strammer lidt, er det godt at komme ud og få inspiration og lære, hvordan andre gør det, siger han. Det anerkender Steen Holm Iversen: - Der kan være masser af viden at hente. Men det kan der også være på en national udflugt.