Ledte med helikopter: Politiet efterlyser fortsat savnet ung mand

Borgerne må gerne tjekke udhuse og skure for at se, om den 24-årige Mathias Damgaard fra Hvide Sande gemmer sig der, lyder opfordringen. Politiet har en formodning om, at han kan være i området omkring Nymindegab.

HVIDE SANDE: Den 24-årige Mathias Damgaard fra Hvide Sande, der er forsvundet, kan have brug for hjælp. Derfor beder politiet folk om at holde et vågent øje med ham og tjekke udhuse, skure og lignende steder.

Manden er omkring 180 cm høj og har lyst hår samt rødligt skæg.

Hans familie efterlyste ham natten til tirsdag, efter at man ikke havde været i kontakt med ham siden mandag aften. Der blev sendt en redningshelikopter af sted, men politiet fik kontakt til mandens telefon, og eftersøgningen er derfor afblæst, da han formodes at være i god behold.

Han er dog ikke fundet endnu.

- Vi er lidt bekymret, og vi har ikke talt med ham endnu, så vi er stadig interesseret i at få kontakt med ham. Så hvis nogen ved, hvor han er, vil vi gerne vide det, fortæller Jørgen Dalsgaard fra lokalpolitiet i Ringkøbing.

Politiet kan kontaktes på tlf. 114, hvis man har oplysninger i sagen.