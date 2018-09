Lasse Post brænder for sit lokalområde: - Jeg stoppede, fordi støttearbejdet gav underskud

En støttefest gav underskud, selv om formålet var at tjene penge. Det fik formanden til at gå. Men Lars Lyhne Christensen - kendt som Lasse Post - hjælper nu stadig til ved festerne til fordel for den lokale idræt.

Nørre Nebel: Lars Lyhne Christensen alias Lasse Post, 55 år, havde én god grund til tidligere på året at trække sig som formand fra støtteforeningen for det lokale idrætscenter. Efter en række bier-fester, der gav et godt overskud, så begyndte det at gå skidt med støttefesterne i hjembyen Nørre Nebel. Temaet blev skiftet til western, og westernfesten i 2017 trak så få deltagere, at den gav underskud.

- Det var nok rettidig omhu at gå, siger Lasse Post, der førte sin beslutning ud i livet på generalforsamlingen i april i år.

Idrætscentret i Nørre Nebel hedder Form og Fritid, og den støtteforening, som Lars Lyhne Christensen var i spidsen for som for formand, hedder Form og Fritids Venner.

Lasse Christensen lægger ikke skjul på, at det var en skuffelse, at det store arbejde med at arrangere temafesterne hvert år i februar begyndte at gå dårligere for til sidst at give underskud. Formålet er at støtte idrætscentret, der også lægger lokaler til. Der er tale om halballer for voksne.

- Fik I også huk i lokalsamfundet for, at én af festerne gav underskud?

- Nej, slet ikke. Jeg har aldrig hørt noget i den retning.

- Underskuddet var da nok også en anledning til at trække mig tilbage og lade andre komme til, siger Lasse Post.