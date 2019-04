Varde: Når der afholdes Danish Beauty Award den 26. april er et produkt fra Varde-firmaet MedicTinedic nomineret til titlen "årets danske produkt". Det er hudplejeproduktet "dermaOXY Exfoliating Scrub Peeling". Firmaets produkter stormer frem

Et andet produkt "dermaOXY X-link" vandt nemlig en pris i Polen i 2018. Her fik produktet titlen "årets bedste innovations-skønhedsprodukt".

MedicTinedic ligger i Varde. Det er 48-årige Lars Sandrini, der driver firmaet, der blev grundlagt i slutningen af 1990'erne. Han er naturligvis stolt over, at produkterne stormer frem.

- Det er klart, at det er godt, at et stort land som Polen interesserer sig for os, siger Lars Sandrini, som også betragter nomineringen i Danmark som et stort skulderklap.