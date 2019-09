Varde Kommune forbereder tre længe savnende lokalplaner for Blåvand. Allerede nu så er fronterne trukket op. Blåvand Grundejerforening vil ikke have nye supersommerhuse med 20-30 sengepladser. Politikerne er delte i spørgsmålet.

Han ser derfor frem til, at Varde Byråd vedtager tre nye og meget længe savnede lokalplaner for Blåvand.

Blåvand: Det er som at bo ved siden af en lejrskole med larm fra morgen til aften. Sådan oplever flere sommerhusejere det ifølge formanden for Blåvand Grundejerforeningen, Søren Bjerre, efter Varde Kommune har givet tilladelse til flere såkaldte supersommerhuse med 20-30 sengepladser i Blåvand.

De skal ikke placeres i et gammelt sommerhusområde med mindre sommerhuse. Det er to verdener, der støder sammen, og det er en gene for dem, der har et sommerhus for at få fred og ro.

Hvis der eksempel tillades ti supersommerhuse med plads til 20 gæster, så svarer det til et større hotel med 200 sengepladser. En konsekvens, som for grundejerforeningen er helt uacceptabelt. Så er det at snige et væld af små feriecentre ind i Blåvand, som ifølge grundejerforeningen allerede har nået sit maksimum. Det skal ses i lyset af de enorme protester med det mulige hotelprojektet på Hafnia-grunden.

Han var forleden på rundtur med medlemmerne af Udvalget for Plan og Teknik og en repræsentant fra Feriekompagniet i Blåvand. Her beså udvalget flere meget store sommerhuse, som der allerede er givet tilladelse til. Og størrelsen er afgørende for Søren Bjerre.

- Vi vil kæmpe for lokalplaner med mulighed for sommerhuse på maksimalt 200 kvadratmeter. Ligesom i Vejers Strand, siger Søren Bjerre.

Preben Friis-Hauge er derfor ikke afvisende over for at tillade sommerhuse på over 300 kvadratmeter, hvis grundene er større end 3.000 kvadratmeter.

Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik, finder ikke, at det er et enten eller efter rundturen. Han er selv overrasket over, at store sommerhuse, hvis de er placeret rigtig i naturen, ikke syner af meget.

Placer dem for sig selv

Samme udgangspunkt har Socialdemokratiets Søren Laulund. Men kun til et vist punkt.

- Vores fokus er kvalitetsturisme. Det kunne være, vi kunne få lov til at prøve noget som frikommune, siger Søren Laulund.

Altså store sommerhuse, men med krav om, at der kun må være et maksimalt antal sengepladser. Han har ikke noget imod store sommerhuse over 300 kvadratmeter, men det må ikke være som en mindre lejrskole med plads til 20-30 gæster.

- Dem vil vi gerne undgå, siger Søren Laulund.

Henrik Vej Kastrupsen (L) har som udgangspunkt ikke noget imod supersommerhuse, men deres placering.

- De skal ikke placeres i et gammelt sommerhusområde med mindre sommerhuse. Det er to verdener, der støder sammen, og det er en gene for dem, der har et sommerhus for at få fred og ro, siger Henrik Vej Kastrupsen.

Så vejen frem for ham er at finde et helt nyt område til supersommerhusene.