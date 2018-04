Langt flere udenlandske lystfiskere vil fiske efter laks i Varde Å

Muligheden for at fange en stor vardelaks har i årtier ikke været større. Og det er endda billigt i forhold til laksefiskeriet i resten af Europa. En sæson koster 1.435 kroner. Det giver mere klingende mønt for turistbranchen. Foto: André Thorup

De mange vardelaks begynder nu også at kaste flere turistkroner af sig. I år er der langt flere udenlandske lystfiskere ved åen.

Varde: Bon jour, hello, gutentag, pozdravljen og goedendag, siger flere og flere lystfisker langs Varde Å. Tyskerne, især fra Hamborg-området, har i mange år været faste gæster ved åen. Men rygtet om den store og lettilgængelige vardelaks spreder sig langsomt i hele Europa, hvorfor den helt klare opfattelse hos blandt andre direktør Finn Erik Kristiansen hos ProVarde er, at vi endelig er ved at slå kapital på 17 års arbejde med at genoprette laksestammen. Med vi tænkes især på det frivillige i Varde Sportsfiskerforening, Danmarks Center for Vildlaks og forskerne hos DTU Aqua. - Det er blevet et tilløbsstykke, og vi får flere henvendelser fra udlændinge. Men det er ikke tusindtal, siger Finn Erik Kristiansen. Det er så mange henvendelser, at ProVarde ofte er i bekneb. -Det er ofte en udfordring at finde overnatning. Så vi efterspørger langt flere korttidsovernatninger som hytter, bed & breakfast og hoteller, siger Finn Erik Kristiansen.

Vi vil ikke have 500 lystfiskere på en strækning. Vi vil have et kvalitetsfiskeri. Formand Kaj Verner Lauridsen, Varde Sportsfiskerforening

Går forrygende I Næsbjerg hos Agervig Bed and Breakfast har Inger Nikolajsen bemærket den større interesse. - Vi har flere lystfiskere end vi plejer. Blandt andet fire fra Slovenien. Det går forrygende, fortæller Inger Nikolajsen. Og en uge om året har de en gruppe tyske lystfiskere, som lejer samtlige værelser for at få en krog i en vardelaks. I Sig hos Egebjerggaard Bed & Breakfast har ejeren siden 2014, Carsten Hjørngaard Sørensen, oplevet en øget interesse for at fange en vardelaks. Han var selv en smule skuffet de første år over, at der ikke kom flere. - I år har vi fuldt booket til premieren. Jeg har langt flere gæster booket end i fjor, siger Carsten Hjørngaard Sørensen. Han har mange faste lystfiskere fra Sjælland, men har i år også lystfiskere fra Malta og mange fra Tyskland. Og at der er så mange lystfiskere i år, har han en meget naturlig forklaring på. - Sidste år fik de blod på tanden med den premiere. Så der kommer mange nye gæster, siger Carsten Hjørngaard Sørensen.