Landstævnestemning: Folkedanserne fik liv på Torvet i Varde

Varde/Ølgod: 701 glade folkedansere fra alle afkroge af landet er i disse dage samlet i Varde under landsstævnet i folkedans. Mange er indkvarteret på Jacobiskolen, som i de fire dage landsstævnet strækker sig over er omdannet til en midlertidig campingplads. Stævnet blev åbnet mandag eftermiddag på scenen i Arnbjerg, og tirsdag eftermiddag var der opvisninger samtidig på torvene i Varde og Ølgod.

Som noget nyt har Folkedans Danmark i år slået Danmarksmesterskaberne i folkedans sammen med landsstævnet, i håb om at trække flere tilskuere og deltagere til begge arrangementer. Dog er der i år kun fem tilmeldte par til DM, mens langt størstedelen er kommet til Varde for at optræde med deres lokale eller regionale hold, og nyde hinandens selskab i fire dage. Over de fire dage afholdes flere arrangementer kommunen, blandt andre Polkaplask ved Blåvandshuk Fyr torsdag, hvor unge folkedansere danser fra stranden og ud i vandet.