Landsbyfrisør går i Schwarzeneggers fodspor: På bodybuilder-studietur i LA

Los Angeles er stort for en bodybuilder. Det var her i byen, at den unge østriger, Arnold Schwarzenegger, udbredte kendskabet til bodybuilding ved blandt andet at medvirke i film. Det er ikke tilfældigt, at byen er udpeget som mål for en studietur.

Hun har et firma, CoachLine, ved siden af, at hun er medejer af frisørsalonen Romeo og Julie i Ansager.

- Jeg gør det for at få ny inspiration, siger Heidi Thisted, der ikke kun dyrker bodybuilding som hobby.

Ansager: Heidi Thisted, 42 år, har et personligt forhold til bodybuilding. Det var nemlig den sport, der fik hende til at gå fra tyk til sportstrænet i en grad, så hun har stillet op i konkurrencer.

Træningsmetoder

- Vi skal over at se på nye træningsmetoder, siger Heidi Thisted, som tror, at der kan findes nye metoder til træning - både privat og professionelt.

I firmaet CoachLine rådgiver hun kvinder og mænd om vejen til en krop med mindre fedt og mere muskelmasse.

Privat kender Heidi Thisted problemerne med en for stor fedtprocent - alt for stor. Hun er mor til fem børn, og en søn fik på et tidspunkt hjælp på et julemærkehjem til et vægttab. Det var det, som satte Heidi Thisted i gang med en ny livsstil. I dag er både børn og mor veltrimmede, og Heidi har lige råbt sig hæs for at støtte to sønner ved et boksestævne i Varde.