Landsbyen mistede butikken sidste år: Men vi er ikke ved at miste identiteten

Brugsen i landsbyen Tinghøj er væk. Der var for få, der handlede i den. Heldigvis har det lille bysamfund stadig et forsamlingshus.

- Vi har en sammenkomst til et glas hver den første fredag i måneden. Det er med at samle os, nu da brugsen er væk, siger Marian.

Tinghøj: Det er trist, siger 66-årige Marian Hansen om, at landsbyens brugsbutik lukkede i juni. Dermed mistede landsbyen Tinghøj et par kilometer nord for Varde sit samlingspunkt. Og dog.

Torben Franch, der bor over for den nu lukkede butik.

Jens Peter og Susanne Vigsø bor over for forsamlingshuset, som rent faktisk forsamler byen. Foto: Morten Nielsen

Forsamlingshuset trives

Forsamlingshuset drives af Susanne Vigsø, som bor i huset over for med manden Jens Peter Vigsø, 55 år.

I tre og et halvt år har ægteparret haft det 235 kvadratmeter store hus til salg. Der er også kælder, så der er for meget plads, efter børnene er flyttet hjemmefra. Men parret ønsker efter et salg at blive i Tinghøj.

- Det har da næppe gjort det lettere at sælge huset, at brugsen er lukket, siger Jens Peter Vigsø.

Parret har handlet meget i butikken. Susanne handlede til forsamlingshuset, Jens Peter til et madlavningshold, han underviste. De handlede også privat. Samlet var det over 100.000 kroner i nogle år, som parrets aktiviteter til sammen omsatte i butikken.

Men parret mener, at det blev sværere for brugsen at levere det ønskede, og det betød, at også forsamlingshuset faldt fra som kunde.

Men forsamlingshuset har det godt trods butikslukningen.

- Der er selskab omtrent hver weekend, fortæller Susanne.