Landsbyen med stor tilvækst: I denne weekend flytter Mynte på halvandet år til mormors by

Der er tilflytning i Alslev. Det er mormor og mor Dorte Jensen glad for på det helt personlige plan.

Alslev: Lørdag var der flag i gaderne, og der er meget af fejre.

Alslev er én af de byer, der er vokset mest i Varde Kommune, og nu er en ny borger på vej. Det er Mynte på halvandet år, som kommer tættere på mormor, Dorte Jensen.

Flagene skyldes, at der er byfest i Alslev. Der var blandt andre deltagelse af Dorte Jensen, 52 år, datteren på Mia på 12 år og barnebarnet Mynte på halvandet.

- I dag flytter min datter og svigersøn til Alslev, siger Dorte Jensen.

Dermed kommer barnebarnet tættere på mormor. Familien har boet i Esbjerg, men nu valgt Alslev.

Dorte Jensen arbejder selv på sygehuset i Esbjerg. Hun peger på roen og sammenholdet i Alslev som én af grundene til, at der kommer mange tilflyttere.

- Byfesten er med til at ryste os sammen, sagde Dorte Jensen lørdag formiddag, mens der var aktiviteter for børn.

Hun mener, at byfesten i sig selv bidrager til at gøre Alslev attraktiv.

Hun og manden og nogle hold venner skal også deltage i aftenfesten.

- Det plejer at blive sent, siger Dorte med et smil.

Datteren Mia er så ret overbevist om, at hun ikke skal bo i Alslev som voksen.

- Jeg flytter her fra, konstaterer Mia, som lørdag tog sig af sin lille niece Mynte, som altså er én af Alslevs nyeste tilflyttere.