Landsbybutikken må slås: Men brugsen kommer alligevel ud med overskud hvert år

I Næsbjerg forbereder byens eneste dagligvarebutik, Dagli'Brugsen, sig på at skulle ned på et lavere niveau. Det er fordel, at butikken hidtil altid har formået at tilpasse sig den økonomiske virkelighed.

Næsbjerg: Udfordringen består i, at butikken skal kunne leve af en lavere omsætning. Det er fremtidskravene til Dagli'Brugsen i Næsbjerg og uddeler Bent Jørgensen. - Tidligere kunne vi sælge nonfood som for eksempel gryder og pander. Det kan vi ikke længere. Vi kan i dag udelukkende satse på fødevarer, siger Bent Jørgensen. Han peger på, at brugsen i Næsbjerg har én gigantisk fordel, når det kommer til at tilpasse sig fremtiden på et formentlig lavere niveau: - Vi har givet et overskud i alle de 21 år, jeg har været her. Vi har investeret løbende. Det betyder, at vi ikke er i fare for at lukke, siger Bent Jørgensen. I 2017 var der er omsætning på cirka 10,5 millioner kroner eksklusiv moms og salg af brændstof. Bent Jørgensen lægger ikke skjul på, at han gerne så en større omsætning, og at det selvfølgelig så er hårdt at måtte indse, at det peger prognoserne ikke på - tværtimod. Men butikken i Næsbjerg klarede sig godt i 2017. Omsætningen lå i indeks 99,4 det vil sige en mikroskopisk tilbagegang. Det er bedre end detailhandelen som helhed i Danmark.

Næsbjerg Sogn Næsbjerg Sogn er på cirka 1100 indbyggere.Dagli'Brugsens kunder er næsten udelukkende sognets beboere.



Der er ikke meget trafik gennem Næsbjerg by.

Vækst skaber fordel - Vi har den fordel, at vi har vækst i indbyggertallet. Der bygges huse i Næsbjerg, siger Bent Jørgensen. Han vurderer samtidig, at det er en fordel, at brugsen altid har givet overskud. Omkostningerne er løbende tilpasset virkeligheden. - Vi har lange åbningstider, fra klokken 07.00 til klokken 20.00 syv dage om ugen. Det kunne være fristende at skære der, men det tør jeg ikke. Men det betyder nok, at der bliver én færre ungarbejder, hvis prognoserne holder. Det kan ske ved naturlig afgang. Vi har to voksne butiksassistenter og så jeg selv. Resten er ungarbejdere, siger Bent Jørgensen - Men Coop vurderer, at vi skal ned i indeks 98 i dette år, siger Bent Jørgensen, og det er de realiteter, han forholder sig til. Han ser ingen realistiske muligheder for at udvide. - Butikken er ikke større, end den er. Byen er endnu ikke stor nok til, at der er basis for at udvide den, siger Bent Jørgensen.