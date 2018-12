Landmand vil ikke sagsøge Varde Kommune for værditab på jord

- Det kan ikke være rigtigt. Varde Kommune kan ikke gøre for, at loven er ændret. Og hvorfor skal skatteborgerne i Varde betale, når der er så mange andre tilskudsordninger?, spørger Hilmer Nissen.

Målet er at gøre, hvad Operation Engsnarre til 170 millioner kroner ikke kunne. At få engfuglene tilbage til Varde Ådal. Og som de første skrev 15 lodsejere fra Alslev under på aftalen, som løber fem år.

Alslev/Varde: Der var kørevenlig julegløgg i kanderne og julegodter i skålene, da Varde Rådhus onsdag lagde lokaler til et nyt initiativ fostret af Nationalpark Vadehavet. Som en afløser for den meget lukrative ordning via Operation Engsnarre er der stiftet Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet.

Konsulent John Frikke fra Nationalpark Vadehavet lover personligt at tælle ynglefuglene i Alslev Marsk i fremtiden for at se, om den nye græsningsaftale også virker på fuglelivet. Foto: Henrik Reintoft

- Vi har ikke fået det ud af det, som vi gerne ville. Jeg er skuffet over, at der ikke er kommet mere natur og fugleliv, siger Søren Hjort, som har gjort sit til at få samlet tropperne om den nye græsningsaftale.

Har set engsnarre

Den 70-årige Hilmer Nissen købte for et par år siden 10,1 hektar jord i Alslev Marsk. Han finder, at der er forkert, når der tales om, at engsnarren ikke er i området.

- Du skal bare have en hund med. Jeg så selv 16-18 par engsnarrer, siger Hilmer Nissen.

Det var i 2015. Men en ting er at se engsnarrer i engene, noget andet er, om de yngler der. Og det er der ikke tegn på ifølge konsulent John Frikke fra Nationalpark Vadehavet, der står bag den nye græsningsforening. Og modsat, hvad der var tilfældet i Operation Engsnarre, lover han at overvåge projektet for at se, om pengene er givet godt ud. Der gives op til 1.650 kroner ekstra per hektar om året.

- Jeg vil personligt tælle ynglefuglene, siger John Frikke, der som ansat biolog i Ribe Amt i sin tid var med til af stable Operation Engsnarre på benene.

Et projekt som ikke siden udgangen af 2006 har været overvåget, da amterne blev nedlagt.