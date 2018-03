Landmand spredte gylle, og det er ulovligt

Årre: En landmand får formentlig en bøde for at køre gylle ud på sine marker. Politiet fik en anmeldelse fredag eftermiddag, og undersøger nu, om Miljøtilsynet skal underrettes, og om landmanden skal have en bøde.

Ifølge vagtchef Erik Lindholdt fra Syd- og Sønderjyllands Politi er det ulovligt at sprede gylle på frossen jord, da der så er risiko for forurening, når sneen tør.