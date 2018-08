Landevejscyklingen har det svært: Men Helene gjorde et cykelkup

Oksbøl: Der var søndag det traditionsrige motionscykelløb Blåvandshuk Rundt, og deltagerantallet var ikke som tidligere. 290 deltagere tog turen ud på landeveje og mountainbikestier i de naturskønne omgivelser vest og nord for Oksbøl

Det er 21. udgave af Blåvandshuk Rundt, og tidligere kunne løbet mønstre næsten 500 landevejscyklister. Ud af de 290 deltagere er nu 115 med på mountainbike. Freddy Sørensen fra Oksbøl Cykel Team må erkende, at det ikke lige i øjeblikket er på højeste mode at køre på de hurtige landevejscykler, selv om sommeren har været varm. Uden mountainbikene havde det set sort ud for løbet, som arrangeres af Oksbøl Cykel Team

Men Helene Fulton Andreasen, 51 år fra Juelsminde, er glad for landevejscykling og hun har i år købt en cykel med det en gang meget dyre Ultegra-gear og specialhjul for 16.000 kroner. Selv om det for nogle lyder dyrt, så er det faktisk billigt.

- Vi tager rundt og kører løb i familien. Fem løb i år. Sidste år kørte vi også Blåvandshuk Rundt. Det er et godt løb, fordi det er så fladt, sagde Helene før start.