Landbrugsformand kritiserer politikere og journalister efter Filsø-katastrofen

Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer, synes, det har været "beskæmmende" at følge weekendens debat efter fiskedøden i Filsø.

Filsø: Martin Merrild, der er formand for Landbrug & Fødevarer, langer hårdt ud efter både politikere og journalister for den dækning, der var i weekenden efter fredagens nyhed om, at der havde været iltsvind og fiskedød i Filsø.

- Det var beskæmmende at opleve det, vi oplevede i weekenden. Vi har en træls og trist hændelse med døde fisk i et område, hvor man er ved at lave ny natur. Så oplever man både journalister og politikere, der famler rundt og er parat til at sige hvad som helst på et fuldstændig uoplyst grundlag. Journalisterne laver ikke noget forarbejde, inden de stiller sig an med mikrofonen og accepterer bare nogle politiske påstande, der overhovedet ikke har noget hold i virkeligheden, siger han.