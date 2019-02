Landbrug får bøde: Slagtede for mange ænder og gæs før jul

Slagtebussen er kun godkendt til produktion til "eget forbrug". Landbrug har derfor slagtet for mange ænder og gæs før jul og må betale en bøde for at få sagen ud af verden.

Varde/Andrup: Et kontrolbesøg den 29. januar har udløst et bødeforlæg til et landbrug lige uden for Vardes byskilt. Landbruget har ifølge Fødevarestyrelsen slagtet så mange ænder og gæs med en slagtebus, at der er tale om et uautoriseret slagteri. Landbruget i Varde ejer slagtebussen, der var kørt til en bedrift i Andrup ved Esbjerg, da de mange slagtninger fandt sted. Ejeren af landbruget i Varde skal betale 5000 kroner, hvis han vil have bødeforlægget ud af verden. I forvejen har det været fremme i JydskeVestkysten, at et stort parti fjerkræ blev beslaglagt i Andrup før jul. - Det er nu destrueret, siger specialkonsulent i Fødevarestyrelsens rejsehold, Henriette Mynster. Resultatet af kontrolbesøget mundede ud i bedømmelsen 4, når det kommer til godkendelser. Den bedømmelse udløser en sur smiley i butikker, restauranter og andre fødevarevirksomheder, der har direkte kundekontakt. Men i dette tilfælde uddeles der ikke smiley'er, for der er tale om en engrosvirksomhed. Sagen er den, at landbruget har slagtet i alt 240 ænder og 35 gæs for producenten i Andrup. Det er sket over fem gange i 2018. - Problemet er, at slagtebussen ikke er godkendt til at slagte produkter beregnet til videresalg, siger Henriette Mynster.

Jeg har forsøgt at rette mig efter de anvisninger, jeg har fået ved forrige kontrol, og så regner jeg med, at jeg er på lovens side. Ejeren af landbruget ifølge kontrolrapporten

Her de to bedømmelser. 1 er en storsmilende smiley. 4 er en eddikesur.

God bedømmelse, meen... Landbruget får bedømmelsen "1", når det kommer til håndteringen af fødevarer. Det svarer til en storsmilende smiley. Men det er ikke det samme som, at Fødevarestyrelsen blåstempler de slagtninger, som fandt sted før jul. - Vi har ikke kontrolleret slagtningerne, siger Henriette Mynster. Det var jo netop ikke autoriserede slagtninger, og Fødevarestyrelsen var ikke underrettet om, at de fandt sted. Mængden er så stor, at der ikke er tale om hyggeslagtninger af for eksempel ti ænder til eget forbrug. Det er sådan noget i den retning, at slagtebussen er godkendt til.

Ejeren er ukontaktbar JydskeVestkysten vil gerne have ejerens version. Hans telefonnummer virker ikke. Det er ikke muligt at komme til døren på grund af hegn og hunde. Avisen har lagt en henvendelse i postkassen, men der er ikke ringet tilbage. Men til kontrolrapporten forklarer han: "Det burde I havde fortalt mig ved forrige syn. Det er ikke rimeligt at give mig en bøde. Jeg skriver på kvitteringen, at det er til privat brug. De fleste kunder ønsker ikke en kvittering. Jeg har forsøgt at rette mig efter de anvisninger, jeg har fået ved forrige kontrol, og så regner jeg med, at jeg er på lovens side."