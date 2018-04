Landboformand svarer på kritik: Lodsejernes formænd har været enige med Sydvestjysk Landboforening

I første omgang ønskede Niels Laursen, formand for Sydvestjysk Landboforening, ikke at svare på kritikken, men siden har JydskeVestkysten modtaget et skriftligt svar, som er underskrevet af Niels Laursen. Svaret er sendt fra Niels Kristian Fruergaards mail. Han er politisk chef i Sagro, der er et rådgivningsselskab, der blandt andre er ejet af Sydvestjysk Landboforening.

Henrik Bertelsen mener, at landboforeningen ved at underskrive brevet ikke i tilstrækkelig grad varetager landmændenes interesser.

Ho Bugt/Varde Ådal: Henrik Bertelsen, formand for Familielandbruget Sydvest, har rettet en kritik af et brev, som Sydvestjysk Landboforening har sendt i samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune. Brevet var til lodsejerne, der har været med i Operation Engsnarre.

Det skriftlige svar

Sydvestjysk Landboforening har gennem flere år søgt at koordinere de drifts- og naturinteresser der er i Varde Ådal. Projekt Engsnarre har været et projekt, hvor der med offentlig støtte har været en mindre intensiv driftsform. I forbindelse med, at det offentlige har meddelt, at de ikke længere vil yde tilskud til dette projekt, har Sydvestjysk Landboforening haft flere møder med de 12 lodsejerformænd, der repræsenterer landmændene med arealer i ådalen.

Ved disse møder har der været enighed om, at arbejde for en driftsform, der tager mange naturhensyn, naturligvis under den forudsætning, at lodsejerne bliver kompenseret for den ændrede driftsform.

Hvis der nu blandt lodsejerne er et ønske om at følge et andet spor, vil Sydvestjysk Landboforening naturligvis lytte hertil. Inden vi starter med at arbejde for andre løsningsmuligheder, er det dog vigtigt, at vi sammen med lodsejerne og deres repræsentanter får drøftet grundigt igennem, hvilke konsekvenser en eventuel anden løsning, end den vi hidtil har arbejdet for, vil medføre.

Vi arbejder naturligvis for at sikre vore medlemmer de bedste produktionsmuligheder, men med respekt for tidligere aftaler.

Niels Laursen, formand.