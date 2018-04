Landboformand kritiserer kollega og kommuner for Operation Engsnarre-brev

Esbjerg Kommune, Varde Kommune og Sydvestjysk Landboforening har sendt et brev til lodsejere, der er med i Operation Engsnarre. Det brev er mangelfuldt eller fejlagtigt, mener formand for Familielandbruget Sydvest.

Ho Bugt/Varde Ådal: To landbrugsforeninger er uenige om, hvad der er op og ned, når det gælder fremtiden efter Operation Engsnarre, der er et naturprojekt, der stopper hen over de kommende år. Henrik Bertelsen, formand for Familielandbruget Sydvest, kritiserer nemlig et brev, som Varde og Esbjerg kommuner har sendt ud i samarbejde med Sydvestjysk Landboforening.

I bedste fald er det mangelfuldt, og i værste fald er det fejlagtigt, mener han. Ifølge ham er brevet udformet på en måde, så lodsejerne bliver ledt mod de løsninger, der ikke udløser erstatning fra kommunen.

- Kommunerne har vel en økonomisk interesse i at drosle det her ned, for det er dem, der kommer til at hænge på kompensationen, siger Henrik Bertelsen.

Det kan Preben Friis-Hauge (V) ikke genkende.

Han tilføjer dog, at han finder det forkert, at det er kommunen, der kan risikere at skulle betale erstatninger, når kommunen ikke har lavet reglerne eller indgået aftalerne. Det er Henrik Bertelsen enig i.

- Men de skal alligevel oplyse borgerne i tilstrækkeligt omfang, siger han.