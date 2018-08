Læselystne skolebørn: Biblioteket har kun få skolestartsposer tilbage

Kommunen: Når børnehavebørn skal starte i skole, er det med biblioteket i hånden. Bibliotekets skolestartposer giver børnene et kærligt skub ind i læsningens verden både med bøger til højtlæsning og meget lette bøger.

- Det er helt vildt fedt, at der er så stor interesse for at læse og låne bøger, fortæller børnebibliotekar og formidler Christina Jespersen, der selv har et barn, der skal begynde i skole.

Skolestartposerne indeholder bøger fra biblioteket, som børnene låner. I hver pose er der bøger om skolestart og om alfabetet, klokken eller trafikken. Desuden er der rim og remser og en læse-let bog, som børnene snart selv vil kunne læse.

- Efter først til mølle princippet udleveres de i alt 125 poser, der er ikke mange, men dog stadig et par poser tilbage, oplyser Christina Jespersen.

Initiativet med skolestartsposerne er i øvrigt lokalt. Det er niende år at poserne udleveres. Yderligere info om skolestartsposer på mail til boern@vardebib.dk