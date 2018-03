Lærerkreds vil gøre tidskrævende it-system frivilligt

Det tager tid at skrive alt ind i et it-system, mener lærerformand, der opfordrer kommunen til at indføre mere frivillighed i brugen af systemet.

Varde Kommune: Meebook hedder systemet. Det er en læringsplatform, hvor lærerne skriver læringsforløb ind, hvor der er tekster og film, som eleverne kan læse og se, og hvor forældrene kan læse deres børns elevplan.

Nogle lærere er glade for det, og i nogle tilfælde giver det god mening at bruge det, mener Kim Jørgensen, formand for Varde Lærerkreds. Men Varde Kommune kræver en alt for omfattende brug af systemet, og det betyder blandt andet, at lærerne spilder tid, og at it-systemet får for stor magt over undervisningen, mener han.

Aarhus Kommune har spurgt om lov til at blive fritaget fra at bruge en læringsplatform. Det har ført til, at undervisningsminister Merete Riisager (LA) har præciseret, at der er krav om, at kommunerne skal indkøbe læringsplatforme, men der er ingen krav til, hvor meget de skal bruges.