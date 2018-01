Lægeklinik gør det klart på hjemmeside: Det er ikke her, du kan få cannabis

Jacobi-lægerne skriver til patienter, at de ikke finder, at der er fagligt belæg for at ordinere cannabis. Lægehuset i Oksbøl vil hellere ikke ordinere, og det vil Varde-læge Charlotte Bøving heller ikke, selv om hun ikke afviser, at der kan være gunstige effekter ved stoffet. Folketinget har vedtaget en fireårig forsøgsordning.

Varde: "Du bør derfor ikke forvente at få cannabis ordineret hos os." De seks læger bag lægehuset Jacobilægerne i Varde skriver det lige ud på klinikkens hjemmeside. Selv om praktiserende læger fra årsskiftet har haft mulighed for at ordinere medicinsk cannabis, så er det ikke her. På hjemmesiden står der: "Jacobilægerne finder ikke, at der aktuelt er fagligt belæg for, på det nuværende vidensgrundlag, at kunne udskrive recepter på cannabis. Denne holdning støttes af Lægeforeningen samt Dansk Selskab for Almen Medicin". JydskeVestkysten vil gerne have haft en uddybning, men lægehuset oplyser, at lægerne ikke har yderligere at tilføje til teksten på Facebook. Men Jacobilægerne er ikke alene om ikke at ville udskrive medicinsk cannabis i Varde Kommune.

Forsøg med medicinsk cannabis Fra og med årsskiftet kan patienter med udvalgte diagnoser få en recept på medicinsk cannabis.Midt i december vedtog et enigt Folketinget at indføre en forsøgsordning.



Den løber i fire år.



JydskeVestkysten vil spørge samtlige lægeklinikker i Varde Kommune, hvad holdningen til medicinsk cannabis er.

Oksbøl-læger vil henvise til smertespecialister Jytte Seerup Møller, praktiserende læge i Oksbøl, ligger på linje med Jacobi-lægerne. - Vi har drøftet det i lægehuset, og vi vil ikke ordinere cannabis, siger Jytte Seerup Møller. Der er tre faste læger tilknyttet lægehuset i Oksbøl. - Vi tager os altid af patienterne og tager deres problemer alvorligt. Der er meget, der skal undersøges, og andre behandlinger bør være afprøvet, før cannabis kan være relevant som sidste mulighed. - Hvis vi er kommet der til, at alt smertestillende medicin er afprøvet, mener vi, at det er en speciallæge i smertebehandling, der bør tage sig af patienten. - Jeg vil fraråde at bruge cannabis på det grundlag, der foreligger med bivirkninger, som kan være livslang depression og psykoser, siger Jytte Seerup Møller.