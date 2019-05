Læge er tilbage i Varde

Varde: Læge Jens Mindstruplund er tilbage i Varde med sin egen praksis, Koruklinikken.

I 2009 var han en af de stiftende læger bag Jacobilægerne i Varde. I 2016 solgte han sin andel, og sammen med sin kone og deres to døtre, flyttede familien til New Zealand et år.

Siden de kom hjem til Varde i 2017, har Jens Mindstruplund haft forskellige vikariater.

- Jeg skulle finde ud af, hvad jeg havde lyst til, jeg ville gerne være sololægen igen. Det var jeg også i to år inden Jacobilægerne, siger han, der har sin kone, der er sygeplejerske, og en sekretær ansat.

Koruklinikken har siden 1. marts holdt til på Murtfeldts Plads 5, en praksis Jens Mindstruplund købte af Peter Petersen.