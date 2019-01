Lån til BMX-klub anses for tabt

Billum: Varde Kommune anser et lån på 200.000 kroner til Gazellerne, en BMX-klub i Billum, for tabt. Gazellerne har nemlig nedlagt sig selv, fordi der i 2018 ikke var nogen medlemmer. Billum Idrætsforening overtager BMX-klubbens aktiviteter samt arealet med BMX-bane, men kommunen kan ikke kræve, at idrætsforeningen overtager lånet.

Gælden til kommunen stammer fra, at Varde Kommune i 2014 forærede ejendommen Vadehavsvej 9 i Billum til BMX-klubben. I den forbindelse blev der udført en arkæologisk undersøgelse af arealet, og klubben fik et lån på 200.000 kroner til at betale for undersøgelsen.

Da Varde Kommune ikke har krav på pengene længere, har den i stedet bedt om pant i Vadehavsvej 9, så hvis arealet i fremtiden skulle blive solgt, så har kommunen krav på de første 200.000 kroner.

- På den her måde kan vi understøtte Billum Idrætsforening i at arbejde videre med og gerne genskabe BMX-aktiviteten igen, siger Mads Sørensen (V), formand for kultur og fritid.