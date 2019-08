Varde: Søndag 8. september kl. 10 til 16 holdes Karlsgårdedagen på Karlsgårde Søvej, hvor man kan prøve et væld af forskellige aktiviteter.

Biblioteksbussen er også med, og vil være parkeret ved grødefanget mellem Tambours have og Rolandshytten. I bussen er der mulighed for at låne net og spande, så man kan gå på fangst i naturen.

Bagefter kan man give sig i kast med artsbestemmelser og identifikation ved hjælp af de mange naturbøger, som bussen selvfølgeligt er pakket med. Der vil desuden være mulighed for at få trænet hjernen med bibliotekets naturquiz.

