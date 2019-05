Varde: LOF Sydvest har med et nyt formandskab bestående af formand Lotte Højmark Tang, næstformand Per Rask Jensen og ny skoleleder Troels Lorenzen fra 1. august 2019 sat en ny kurs for arbejdet med folkelig oplysning i Esbjerg, Fanø og Varde kommuner.

Udover at undervise Varde, Esbjerg og Fanø kommunes borgere, så vil LOF Sydvest styrke arbejdet med organisationens kerneværdier og gå aktivt ind opgaven at styrke borgernes deltagelse i de demokratiske processer.

Sagt på en anden måde vil LOF Sydvest levere læring og oplevelser.

Den opgave vil vi blandt andet løse ved at indgå partnerskaber med andre aktører og vi vil sikre formidling af vores tilbud via sociale og elektroniske medier.

Carsten Mølholm er efter mange års arbejde i bestyrelsen gået af. Carsten er fortsat tilknyttet arbejdet med højskoledagene i Helle hallen.

Else Marie Frisenvad er også stoppet i bestyrelsen, men er også fortsat tilknyttet arbejdet med blandt andet de historiske arrangementer.