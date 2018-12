LA-politiker vil have flere holdninger frem i sag om færre penge til hjemløse

Beboere på Center Bøgely og andre forsorgshjem skal have et mindre rådighedsbeløb lyder et forslag fra forvaltningen. Arkivfoto: Morten Nielsen

Steen Holm Iversen (LA) ønskede at sende forslaget om at sætte rådighedsbeløbet ned for borgere på forsorgshjem i en bred høring blandt organisationer, der ved noget om emnet. Hvis der havde været stemt om forslaget, så ville han formentlig have stemt imod eller bedt om at få sagen udsat.

Varde Kommune: På mødet i Udvalget for Social og Sundhed blev politikerne præsenteret for et forslag om at nedsætte rådighedsbeløbet for borgere på forsorgshjem. Det er som regel hjemløse, der i en periode bor på forsorgshjem. Et mindre rådighedsbeløb betyder, at borgerne skal betale en større del af kost og logi selv, så de til gengæld har færre penge til sig selv. Steen Holm Iversen (LA) fortæller, at han ikke er begejstret for forslaget. - Jeg ville formodentlig have stemt imod eller begæret sagen udsat, hvis vi var kommet til en afstemning, siger han.

Uafklaret sag På grund af en procedurefejl skal Udvalget for Social og Sundhed behandle sagen om nedsættelse af rådighedsbeløb for personer på forsorgshjem igen på det næste møde i januar.Her er der flere muligheder.



Udvalget kan sende forslaget i høring hos Handicaprådet.



Udvalget kan også beslutte, at det ikke er enig med forvaltningen og sende et andet forslag i høring.



Udvalget kan også vælge at følge Steen Holm Iversens indstilling og sende det i en bredere høring.



Det er også stadig en mulighed, at A.C. Hoxcer Nielsen (S) vælger at bruge sin standsningsret efter en afstemning og dermed får sagen i byrådssalen.

Standsningsretten I kommunalpolitik er det langt fra alle sager, der ender i byrådet. Langt det meste bliver afgjort i udvalgene. Her findes der dog det, der hedder standsningsretten. Det er, at politikerne kan standse sagen midlertidigt og bringe sagen op i byrådet, der så må tage stilling. Standsningsretten kan først bruges, når der har været en afstemning. Det særlige i denne sag er, at A.C. Hoxcer Nielsen (S) sagde tidligt i debatten, at hun ville bruge standsningsretten, og på grund af en procedurefejl blev sagen standset uden en afstemning. JydskeVestkysten er blevet kontaktet af både Steen Holm Iversen (LA), Tina Agergaard Hansen (DF) og Stig Leerbeck (V), der alle gerne vil have slået fast, at der da ikke var en afstemning, så er det forkert at konkludere, at et politisk flertal ønsker at nedsætte rådighedsbeløbet, som JydskeVestkysten desværre fejlagtigt skrev på jv.dk onsdag og i avisen torsdag. På grund af procedurefejlen skal udvalget behandle sagen igen på sit møde i januar.

Ønskede en bred høring Steen Holm Iversen (LA) fortæller, at han ikke ønskede brug af standsningsretten. Han ønskede i stedet at sende forslaget ud i en bredere høring, altså ikke kun til Handicaprådet. - Det var netop for at få kvalificeret, om den opfattelse, som forvaltningen havde, blev delt af eksempelvis KFUM's Sociale Arbejde eller andre i det miljø, siger han.