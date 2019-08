Årets Årre Revy tager sig kærligt af byens bedste borgerne, når de medvirkende ser tilbage på året, der gik.

Årre: De senere år har Årre kunne bryste sig af at være en af de få femblomsterede landsbyer i Danmark. Et tegn på en landsby, der skiller sig ud og blomstrer som aldrig før. Men Årre Revy har siden 1974 undtagen et enkelt år blomstret som en buket med roser og nogle få små, kradse tidsler. Også i år er revyholdet klar til at give sit bud på året, der gik. Blandt andre må byens nye ridder og medlem af ordenskapitlet Thyge Nielsen være klar til et smil, når han får en kærlig omgang. Det tidligere og mangeårige byråds- og regionsmedlem fra Venstre, som betalte prisen for balladen med Bios og nu vasker tallerkener i Legoland. Byens formand for borgerforeningen får også lige et skulderklap, mens byens nye kyssebænke behandles. Og mårhundebanden er også en del af paletten med 16 sketcher.

Årre Revy 2019 Årre Revy afvikles mandag den 5. august klokken 19.00 i festteltet ved skolen. Entré med kaffe 75 kroner.

Bag Årre Revy 2019 står: Laura Hansen, Lotte Nielsen, Grete Vind, Knud Becker, Eilif Pedersen, Inga Møller, Jens Verner Jørgensen, Mikael Skov, Karl Peter Bundgaard, Camilla Hansen, Emma Jørgensen, Emma Schmidt og Marie Thorborg.

Kapelmester: Vita Guldberg

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Siden de mange kyssebænke er sat op, har hele byen fået kyssesyge. Og som det eneste par på revyholdet, så spiller Inga Møller og Jens Verner Jørgensen sketchen. Foto: Henrik Reintoft

Unge debuttanter Og skulle man nu tro så tæt på premieren, at man ikke sikret, så kan de lokale godt tro om igen. Lotte Nielsen, der er tovholder på revyen, fortæller, at for ikke så mange år siden, så lød der en bemærkning fem minutter før, de skulle på scenen. Det var vist noget med at tage fejl af diesel og benzin. Og det kom med i revyen, som er god til at få de unge med. I år debuterer som dansepiger blandt andre Emma Schmidt (12) og Camilla Hansen (11), der begynder i 6. klasse efter sommerferien. - Du bliver lidt nervøs, men der er altid nogen at snakke med. Vi har også vænnet os til det fra skolen, at mange kigger på os, siger Camilla Hansen med henvisning til MGP på skolen. Og de giver i øvrigt et dansenummer med vinderen af sidste års MPG, Mille.

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Eilif Pedersen og Lotte Nielsen er nok mest kendte for deres version af "Helge og Carsten". Og publikum snydes da heller ikke i år. Foto: Henrik Reintoft

Hænger dig ud af halsen Forholdsvis ny på scenen er Karl Peter Bundgaard (52). Han kom op på de skrå brædder for en håndfuld år siden og er nu med til at få revyen til at klappe. - Jeg synes, det er skideskægt. I starten hænger det dig ud af halsen, da det er meget komprimeret, siger Karl Peter Bundgaard, som til daglig er værkfører hos Fladder Danmark. For selv om de har været i gang siden april, så er det først den sidste uge, at revyen tager form. Autoriseret kloakmester Mikael Skov fra Rousthøje er også vant til at tage fat og har siden 1990 spillet dilettant. Han nyder sammenholdet i Årre Revy og husker ganske tydeligt, første gang han var med. Det år slog de et lidt for stort brød op. - Jeg kan huske, at der var en, der pakkede sammen og gik. Men det hører heldigvis med til undtagelserne, at nogen tager det så ilde op. Og det er aldrig intentionen. At være så interessant, at man er med i revyen, er snarere en anerkendelse og noget, man har gjort sig fortjent til.

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Som altid er det Vita Guldberg, der får Årre Revyen til at svinge i takt: Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Camilla Hansen (11) er med i Årre Revy for første gang: Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Siden april har holdet bag Årre Revy været i gang. Her øver de en næstsidste gang på Årre Skole. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Knud Becker er garant for en lokalrevy, der lige løfter sig en kende. Årres svar på Oswald Helmuth: Foto. Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Karl Peter Bundgaard i sketchen "Pensionisterne" fra Cirkusrevyen. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Jens Verner Jørgensen og Inga Møller har været med i Årre Revy i mange år. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Laura Hansen ses her sammen med Jens Verner Jørgensen. Hun har i mange været en af hovedkræfterne bag Årre Revy, der var lige ved at ånde ud. Men revyen fra 1974 er stærk som aldrig før. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Emma Schmidt (12) debuterer som dansepige i Årre Revy, ligesom hun synger med på to numre. Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT To debutanter fra venstre Emma Schmidt (12) og Camilla Hansen (11). Foto: Henrik Reintoft

Foto: FOTO:HENRIK REINTOFT Det meste af holdet bag Årre Revy 2019 er klar til en ny omgang. En revy som kan dateres tilbage til 1974. Foto: Henrik Reintoft