Kvist Industries i Årre runder for første gang 400 millioner kroner

2018 blev året, hvor Kvist Industries, møbelfabrikken i Årre, for første gang nåede en omsætning over 400 millioner kroner. Evnen til at tjene penge er på vej op, og budget 2019 forudsiger en vækst over 10 procent.

Årre: Kvist Møbler i Årre er på rette vej. Så godt og vel endda.

Regnskabet for 2018 siger 405 millioner kroner i omsætning, og et resultat før skat på 11 millioner kroner.

Ikke prangende, men godt. Og samtidig en stor vækst i forhold til 2017, hvor omsætningen blev 349 millioner kroner og resultatet før skat kun 2,5 millioner kroner.

"Tilfredsstillende", skriver administrerende direktør Jens Bach Mortensen og den øvrige ledelse i regnskabet.

Hvis man kigger på, at vi har haft en ret stor omsætningsvækst de senere år, så vil man også se, at vi har haft problemer på bundlinjen. Men det går den rigtige vej nu, både med vækst i omsætning og på bundlinje, siger han.

Problemerne på bundlinjen skal findes i Kvists fabrikker syd-øst for Årre. Fra at have haft produktion både i Slovakiet og Letland flyttede Kvist i 2017 al produktion til Letland og lukkede i Slovakiet.

Efter flytningen og udvidelsen i Letland har vi haft nogle ledelsesmæssige udfordringer derovre. Det gjorde, at den danske ledelse var meget mere synlig i en periodel, så vi havde rigtig mange folk i Letland. Men efter, at vi har skiftet ud på nogle nøglepositioner, ser vi nu en vedvarende positiv udvikling, siger Jens Bach Mortensen.

Han giver ledelsen i Danmark ansvar for problemerne.

Vi overvurderede den lokale ledelses evner i Letland. De var dygtige, da de stod i spidsen for en fabrik på 200 mand, men efter at medarbejderne voksede til 3-400 mand, blev det for stort for dem. Der skulle vi nok have reageret lidt hurtigere. Derfor måtte vi selv være der i en periode. Vi har haft massivt med folk i Letland.

En anden læring af problemerne i 2017 er, at Kvist i Letland nu udelukkende ansætter medarbejdere, der taler engelsk. Så der ikke er mulighed for fejl i kommunikationen.

Hvordan ser 19 ud?

Vi fortsætter positivt. Vi holder budgettet i første kvartal. Det eneste, vi kan være lidt usikre på, er om væksten fortsætter. Der er lidt mørke skyer rundt omkring, men vi arbejder på alle fronter på at holde fast og at skabe nye projekter.

I regnskabet forudsiger ledelsen en tocifret vækst i 2019.