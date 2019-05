Den 25-årige Henrik Pedersen blev torsdag tildelt DI Sydvestjyllands Lærlingepris 2019. Han har stået i lære som møbelsnedker hos Kvist Industries A/S i Årre, og nu er han blevet fastansat samme sted.

Årre: Et par dage før påske fik 25-årige Henrik Pedersen en glædelig og overraskende meddelelse på sin arbejdsplads, Kvist Industries i Årre. - Medarbejderne blev kaldt sammen, og så fik jeg at vide, at jeg havde vundet årets lærlingepris. Min første tanke var, at det var fedt og et stort skulderklap, og så kunne jeg pludselig godt huske et eller andet om, at min værkfører under et skoleophold havde sagt, at han ville indstille mig til prisen. Det havde jeg ikke skænket mange tanker siden, så jeg blev temmelig overrasket, fortæller 25-årige Henrik Pedersen. Han fik prisen overrakt på regionalforeningens årlige erhvervstræf, som fandt sted torsdag på Viking Life-Saving Equipment A/S i Esbjerg, hvor det var næstformand i DI Sydvestjylland, Jørgen Østergaard, Varde-borgmester Erik Buhl (V) og direktør i DI Lars Frelle, der stod for overrækkelsen. Med prisen følger et diplom og et ur.

Alt foregik på engelsk, og vi fik ansvar for et projekt med at sætte produktion af to nye møbelmodeller i gang. Det var specielt, men det gik godt, og det var noget, der gav hår på brystet. Henrik Pedersen, Årets Lærling 2019, om udstationeringen i Letland.

Privat Henrik Pedersen er 25 år.



Han er opvokset i Esbjerg, hvor han stadig bor, nu sammen med sin kæreste Sandra. De venter en familieforøgelse til september.



Han er fastansat på Kvist Industries A/S i Årre.

Hår på brystet Henrik Pedersen begyndte hos Kvist Industries som vikar uden forkundskaber for godt fem år siden. - Jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg ville på det tidspunkt. Efter en tur ved militæret, hvor jeg blev mere moden og voksen, vendte jeg tilbage til firmaet og blev tilbudt en læreplads som møbelsnedker, og så slog jeg til, fortæller Henrik Pedersen. Selv om mange ting foregår på maskiner, har man som møbelsnedker stadig selv hænderne i mange ting og processer, og det er det, der tiltaler Henrik Pedersen, der først og fremmest fremstiller stole i sit daglige arbejde. Undervejs i uddannelsen var han sammen med en anden lærling udstationeret i tre måneder på Kvist Industries' fabrik i Letland, og det var noget, der hærdede Henrik Pedersen. - Alt foregik på engelsk, og vi fik ansvar for et projekt med at sætte produktion af to nye møbelmodeller i gang. Det var specielt, men det gik godt, og det var noget, der gav hår på brystet, fortæller Henrik Pedersen.

Fastansat Den 29. marts blev han færdig med sin fireårige uddannelse og er blevet fastansat på Kvist Industries. Og selv om han går med en lille drengedrøm om en gang at starte sit eget op, er fokus nu på virksomheden i Årre. - Vi har allerede snakket om noget efteruddannelse eller måske lederuddannelse på et tidspunkt, men lige nu er jeg glad for jobbet som møbelsnedker. Jeg vågner hver morgen og glæder mig til at komme på arbejde, siger Henrik Pedersen. Og hans værkfører hos Kvist Industries, Keld Rasmussen, giver sin tidligere lærling et godt skudsmål med på vejen. - Tag ikke fejl af Henrik. Han kan umiddelbart virke som en stille fyr, men bag det stilfærdige ydre er Henrik en kompetent, pligtopfyldende og humoristisk ung mand. Henrik går aldrig af vejen for at hjælpe andre med råd og vejledning. Han er en omsorgsfuld og stabil medarbejder og kollega, som man kan læne sig op ad, og man ved, at det, han siger og gør, er rigtigt, og at aftaler bliver holdt, siger Keld Rasmussen.