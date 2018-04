Kvinderne får mere end fordoblet kommunal sponsorstøtte - hvis de kan holde sig i eliten

For borgmester Erik Buhl (V) har det stor betydning, at kræfterne bag kvindeholdet er ved at lave et regionalt hold. Dermed ser han det ikke som en støtte til et rent Varde-hold.

Nu har Venstres og Socialdemokratiets medlemmer af økonomiudvalget besluttet at støtte den ambitiøse plan med 100.000 kroner i sponsorstøtte om året i 2018, 2019 og 2020. Det er oveni de 75.000 kroner, som kommunen støtter med i 2017, 2018 og 2019. De nye 100.000 kroner har dog som betingelse, at holdet spiller i 3F-ligaen.

Varde: Varde IF's kvindehold vil omdanne sig til et hold for både Varde og Esbjerg og vil bruge det til at komme i toppen af dansk kvindefodbold. Men det kræver penge.

Varde IF's kvinder spiller i foråret i kvalifikationsligaen. De skal være blandt de to bedste i ligaen for at rykke op i 3F-ligaen og få de 100.000 kroner i kommunal sponsorstøtte i 2018.Holdet får også privat støtte. Det Faglige Hus og Claus Sørensens Fond giver sammen 600.000 kroner om året. Det har også været afgørende for, at et flertal ville øge det kommunale sponsorat.

Han mener desuden, at han mangler at se et budget for, hvordan klubben vil bruge pengene.

- Jeg synes godt nok, det er mange penge at lægge i én forening. Så synes jeg måske, vi skulle have en generel drøftelse i Varde Kommune om, hvorvidt det er den ene forening eller sportsgren, som vi satser på, for der er jo også andre foreninger, der er på et flot plan, siger han, der påpeger, at kvinder også får elitestøtte af Varde Kommune.

Politiker har hjulpet

Under behandlingen var Henrik Vej Kastrupsen (L) inhabil. Han fortæller selv, at det skyldes, at han har hjulpet Varde IF med at lave den udviklingsplan, der ligger til grund for ansøgningen om en højere sponsorstøtte.

Udviklingsplanen består af tre faser. I første fase vil klubben ansætte en kommerciel leder. I anden fase går arbejdet i gang med at skabe et hold, der dækker både Varde og Esbjerg. I tredje fase skal det nye hold have en ny identitet. Målet er, at det nye kvindehold får en samlet økonomi mellem 2,5 og 3 millioner kroner om året.