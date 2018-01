Kvindenetværk er en hårfin balance mellem mødregruppe og karriereudvikling

Netværket "Kvinder & Karriere" holder sin første nytårskur. Mange af kvinderne er også med i netværk med mænd, men de har brug for også at snakke ambitioner og familieliv med ligesindede.

Hun havde ideen til kvindenetværket med, da hun vendte hjem efter år i Aarhus. Samtidig åbnede hun egen grafisk virksomhed, " Hönshuset Creative Studio" og havde brug for at netværke.

Kvinder & Karriere er en Facebookgruppe, der er åben for alle kvinder. Gruppen hed oprindeligt "Ladies First" og var en del af en landsdækkende netværk. I år er navnet skiftet, og gruppen er blevet selvstændig, fordi der er forskel på karrieresnak i storbyer og i landområder som her.Kvinder & Karriere har 435 medlemmer. Indenfor gruppen er der undergrupper, blandt andet for iværksættere, der mødes ved særlige morgenmøder. Kvinder & Karriere blev etableret i december 2016, men holder et års fødselsdag samtidig med sin første nytårskur, den første februar på Eventyrgården i Janderup. Nelli Arnth, 28 år, har bragt netværket med til Varde Kommune. I dag drives det af tre co-ladies, hvoraf hun er den ene.

- Jeg tror egentlig, at ret mange af vores medlemmer føler, at det er en tryg base, at vi kun er kvinder. Så når du skal op at holde et foredrag, så er det rart, at det foregår i et miljø, du er forankret i, siger Nelli Arnth og fortsætter:

Netværk er lig med oprigtighed

Mange af kvinderne i netværket, der har en Facebookgruppe som livsnerve, er samtidig med i andre erhvervsnetværk for begge køn.

- Jeg er med i ProVarde og har deltaget i mange af deres kurser og deres nytårskur. Jeg er også med i Ladies Cirkle, der er en pendant til mændenes Round Table, siger Nelli Arnth.

Hvorfor er det så vigtigt at netværke?

- Det handler om, hvem man er som person. Nogle er de fødte sælgere og kan sælge sand i Sahara. Jeg er ikke så god til at sælge, og så er det rigtig dejligt, at der er nogen, der lærer mig at kende på en anden måde. Det er nogle mere oprigtige relationer, man skaber, siger Nelli Arnth.

Via netværk er hun personligt ved at have så travlt i sin grafiske virksomhed, at hun er begyndt at måtte sige nej til den undervisning, hun i begyndelsen har haft ved siden af sin virksomhed som en ekstra indtægt.