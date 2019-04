Kvinde vandt kæmpe gevinst på lod fra Kvickly, fordi hun ville mindes sin afdøde mor

Det var måske ikke en tilfældighed, da en 65-årig kvinde fra Varde-egnen for nylig vandt 9.000 kroner om måneden i ni år på et Mega Quick skrabelod.

Vinderen fortæller til Danske Spil, at hendes mor på 99 år døde for få uger siden efter i en tid at have været syg på grund af et fald. Vinderen passede og plejede sammen med hjemmeplejen sin mor i den sidste tid, til hun sov fredfyldt ind.

- Og så er det sådan, at min mor og jeg siden 1980'erne har spillet de samme 10 rækker i Lotto. Min mor var lidt af en spillefugl, og da hun så dør, køber jeg dagen efter et skrabelod. Jeg havde et andet med en gevinst på 75 kroner, og jeg går så i supermarkedet og køber et nyt, siger vinderen, der ønsker at være anonym.

Hun har været i kontakt med Danske Spil, som har skrevet om damen i denne pressemeddelelse.