Blåvand: På Blåvandsvej i Blåvand kørte en 73-årig kvinde af ukendte årsager ind i en lygtepæl lørdag klokken 14.30. Syd- og Sønderjyllands Politi formoder, at kvinden kan have haft et blackout, da kvinden ikke ved, hvordan hun er kørt ind i lygtepælen. Heldigvis kom ingen til skade ved uheldet. Det fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi.