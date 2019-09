Sig: En kvinde fik natten til søndag uventet besøg ved sit hus i Sig ved Varde. Klokken 04.00 ringede hun til Syd- og Sønderjyllands Politi og sagde, at der var omkring 25 køer på udflugt i hendes have.

Køerne spiste af kvindens æbler og blomster, men hun syntes, at der var for mange til, at hun selv ville gå ud og tage kontakt med dem.

Politiet kom derud og via dyrenes øremærker, fandt man frem til landmanden, som har indsamlet sine køer igen.