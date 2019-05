Kvartalsregnskab: Andelskassen smider kappen med krise

Danske Andelskassers Bank havde i årets første tre måneder et overskud før skat på 61,6 millioner kroner. Det bedste resultat sin børsnoteringen i 2011.

Hertil kommer en positiv udvikling på langt de fleste driftsområder godt hjulpet på vej af de gode konjunkturer - herunder et fortsat lavt nedskrivningsniveau, høje gebyrindtægter, stigende netto renteindtægter og stigende udlån til både privat- og erhvervskunder i forhold til første kvartal 2018.

Banken skriver yderligere, at en væsentlig årsag til det gode resultat er de gunstige forhold på de finansielle markeder i starten af 2019, som betyder, at banken kan indtægtsføre en samlet kursgevinst på 46 millioner kroner.

- Danske Andelskassers Bank er kommet rigtig godt fra start i 2019. Resultatmæssigt leverer banken i årets første kvartal et overskud på 61,6 mio. kr. før skat, hvilket er det bedste kvartalsresultat siden børsnoteringen i 2011. På den baggrund betegnes resultatet som meget tilfredsstillende, siger administrerende direktør Jan Pedersen i en pressemeddelelse.

Hammershøj: De seneste år er Danske Andelskassers Bank så små begyndt at vende finanskrisen ryggen, omend banken fortsat har haft problemer med indtjening. Men årets resultat i de første tre måneder vidner om, at Danske Andelskassers Bank har smidt kappen med kristen.

Landbruget

Landbrugets økonomiske situation ser også betydeligt lysere ud i første kvartal 2019, end den gjorde i 2018. Det er bankens forventning, at det vil fortsætte resten af året.

Første kvartal har på flere områder været særdeles begivenhedsrigt i Danske Andelskassers Bank. Den 1. marts kunne banken offentliggøre den gode nyhed om, at banken som aktionær i Sparinvest Holdings SE har været en del af en betinget købsaftale, hvor ejerkredsen bag Sparinvest har besluttet at sælge 75 procent af aktierne i Sparinvest til Nykredit. En gennemførelse af salget vil således betyde, at Danske Andelskassers Bank kan indtægtsføre 182 millioner kroner i kursgevinst og udbytter.