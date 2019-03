Kurt Skov inviterede Sig by til Blue Water

Sig: Kurt Skov - grundlægger af Blue Water Shipping i Esbjerg - er oprindelig fra Sig. Fornylig måtte han melde afbud til et foredrag i byen på grund af sygdom. Det ville han kompensere for, og inviterede derfor mandag eftermiddag alle Sig borgere ind til rundvisning på havnen i Esbjerg og til et traktement i Blue Water bygningen. Over 200 Sig folk var mødt op, og de blev fordelt på fem Blå Busser inklusiv en handicapvenlig en af slagsen. Folk fik både de sjove og trælse historier i Kurt Skovs shipping imperiums historie. Kurt Skov grundlagde Blue Water Shipping som 25 årig, tilbage i 1972.