Kursister i Varde ved nu hvordan de holder fanen højt

Varde: Indtil 1854 var det faktisk forbudt for almindelige mennesker at flage med Dannebrog uden tilladelse. Flaget var først og fremmest symbolet på stat, konge og militær.

Som udgangspunkt er fanehilsnen er en æresbevisning, der kun tilkommer fædrelandet, fremmede statsoverhoveder og kongehuset. Til gymnastikopvisninger og andre store idrætsstævner, er der tradition for, at fanebæreren sænker fanen. Mange steder vil man faneinstruktøren sige "fanen hils". Men fanen hilser altså ikke på publikum. Den kvitterer på holdets vegne for publikums interesse. Der er kun to situationer, hvor man hilser med fanen: Når man synger nationalsangen "Der er et yndigt land" eller "Kong Kristian" eller ved kirkelige handlinger.

Yngste mand

Mads Holst fra Brørup er yngste mand på kurset.

- Jeg går til gymnastik i Brørup, og så er jeg med på DGIs Minimixhold. Det er for Minimixholdet, at jeg er blevet spurgt, om jeg vil bære fanen, fortæller 12-årige Mads, der er stolt over at få tildelt denne opgave.

- Det er vigtigt, at fanebærerne føler sig trygge, for de har en helt særlig status. Der bliver langt mærke til dem. De skal kende Dannebrogs historie, traditionerne og vide, hvordan man viser respekt for flaget. Det er er min opgave at klæde dem på til den overordnede opgave. Ude i klubberne vil fanebæreinstruktører, sammensætte den lokale ind- og udmarch, for der findes mange forskellige muligheder.