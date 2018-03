Kunstgræsbane er dyr: Varde IF har ikke råd til at bruge den om sommeren

Det er bidende koldt onsdag aften, men humøret er alligevel højt hos U18 DM-pigerne fra Varde IF, der bruger kunststofbanen. Læg mærke til, at alle græsbaner i baggrunden er dækket af sne. Foto: André Thorup

Kunstgræsbanen i Varde er dyr i forhold til andre baner i området. Politiker håber, en bedre udnyttelse kan give lavere priser.

Varde: Det er dyrt at bruge kunstgræsbanen i Varde. Det mener lokale fodboldklubber. - Vi håber ikke, der er frost i flere måneder hvert år, for så kan man hurtigt få tømt pengekassen, siger Lars Petersen, formand for Nørre Nebel Idrætsforening. Og der er noget om det. Priser for klubber udefra er lavere i både Skjern, Guldager, Esbjerg og Bramdrupdam ved Kolding. Desuden er der på de tre sidstnævnte baner en markant lavere pris for klubber, der hører til i henholdsvis Esbjerg og Kolding Kommuner. Træner Søren Werner Jensen fra Boldklubben Vestkysten i Oksbøl kunne godt tænke sig, at der var samme ordning i Varde Kommune. - Det kan undre mig, at man ikke siger, at foreninger inden for kommunen har en fordel, siger han.

Priser Varde: Prisen er ens for alle, men klubber, der har skudt penge i banen, har hvert år et antal gratis timer på kunstgræsbanen. Prisen er 700 kroner i timer uden lys og 800 kroner med lys.Skjern: Prisen er ens for alle. Prisen er 600 kroner i timer uden lys og 700 kroner med lys.



Esbjerg og Guldager: Klubber i Esbjerg Kommune betaler 350 kroner i timen, mens klubber udefra betaler 700 kroner i timer. Prisen er inklusiv lys.



Bramdrupdam: Klubber i Kolding Kommune betaler 200-400 kroner i timen afhængigt af tidspunkt, mens klubber udefra altid betaler 400 kroner i timen. Lys koster 120-200 kroner oveni.

En bedre udnyttelse Mads Sørensen (V), formand for kultur og fritid, er med på, at banen i Varde er dyr. Han fortæller, at den er prissat efter, at der bliver sparet penge op, så den kan renoveres efter cirka 10 år. Det princip vil han gerne holde fast i. - Vi skal sætte et niveau, så der altid er en attraktiv bane, siger han. Han har dog bedt forvaltningen om sammen med de klubber, der er medejere af banen, at se på, om banen kan udnyttes bedre. Tankegangen er, at hvis banen bliver brugt i flere timer, så kan den enkelte time blive prissat lavere. Kommunen kunne give en større støtte, så prisen kunne komme ned. Hvad vil du tænke om sådan en løsning? - Hvis man kan få banens drift til at hænge sammen, så synes jeg, at det er at foretrække.