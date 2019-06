Kunderne går: Politianmeldt restaurant i turistby får sin anden sure smiley på et år

Nørre Nebel: Det er ikke mere end et år siden, at Kjærs Restaurant i turistbyen Nørre Nebel fik en sur smiley. Både for mangelfuld rengøring og for fødevarer, der ikke var egnet til menneskeføde. Det udløste den 25. juni 2018 et bødeforlæg på 5.000 kroner til indehaveren Harun Avci. Og nu er den så gal igen.

Den 21. maj fik Kjærs Restaurant endnu en sur smiley efter tre glade smileys. Fødevarestyrelsen har efterfølgende politianmeldt Kjærs Restaurant og skriver i blandt andet i sin kontrolrapport:

Virksomheden fremstår generelt mangelfuldt rengjort på vægge, loft, gulv samt udstyr. Røremaskine er belagt med gammelt skidt. Vindueskarm fremstår på bundplade med ansamling af støv, som let lader sig fjerne med en hånd. Blender brugt dags dato fremstår med gammelt skidt, snavs og olie på betjeningspanel. Hurtighakker er samlet med tape, som har opsamlet skidt og snavs. Maskinen er i drift. Karm rundt om fryser fremstår med gammelt skidt og snavs, som let lader sig fjerne med en negl. Moppe, som anvendes til daglig gulvvask, lugter meget jordslået.