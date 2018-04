Kun tre har meldt sig til stemmebussen til forsyningsvalget

Jens Nielsen havde håbet på at kunne fylde en bus med ældre uden NemID og køre dem til Din Forsynings hovedsæde i Esbjerg for at stemme til valget til bestyrelsen. Men indtil nu har kun tre meldt sig.

- Som det ser ud nu, er det en storm i et glas vand, siger Jens Nielsen med et glimt i øjet.

Varde/Esbjerg: Om ens drikkevand er fyldt med sprøjtegifte, om ens affald hentes til tiden, om ens spildevand renses, eller om varmeprisen stiger har åbenbart ikke den større interesse for de ældre borgere i Varde og Esbjerg kommuner. Fakta er, at kun tre personer fra henholdsvis Varde og Tistrup foreløbig har meldt sig til stemmebussen, som Jens Nielsen fra Varde står bag.

Hvis man bor i Varde Kommune, ikke har NemID og har et kundenummer hos Din Forsyning, så arrangerer Jens Nielsen fra Varde for alle interesserede bustransport til Din Forsynings hovedsæde i Esbjerg.Her kan man, som det eneste sted stemme uden NemID, stemme. Ring og meld dig til hos Jens Nielsen på telefonnummer 2122 0176. Der er opstillet 25 kandidater, hvoraf to skal vælges som forbrugermedlemmer til bestyrelsen på i alt 11. Den elektroniske afstemning finder sted til den 13. april.

Fritaget digitalt

Et øje som dog ser alvorlig på sagens kerne. At langt over 10.000 forbrugere i henholdsvis Varde og Esbjerg kommuner ikke kan stemme elektronisk, da de er fritaget for at modtaget digital post og ikke har et NemID. Og derved kan de som forbrugerne ikke på samme vilkår deltage i den demokratiske proces i Din Forsyning, som er ejet af borgerne i Esbjerg og Varde kommune.

- Om det er 30 eller 3 er ikke vigtigt for mig. Jeg har gjort det, jeg kunne, siger Jens Nielsen, der selv havde håbet på, at op mod 100 ville med til Esbjerg for at stemme.

Han har dog ikke helt opgivet at få flere med den første valgbus på torsdag. Men da valget fortsætter helt til og med den 13. april, giver det et større råderum.

Alle ældre i Varde Kommune og uden NemID kan fortsat kontakte Jens Nielsen for at komme med stemmebussen.