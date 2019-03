Kun seks tilmeldinger: Varde March 2019 er aflyst

Seks tilmeldte

- Det har været en svær beslutning at træffe, udtaler formand for Varde Kaserners Venner, Gustav Petersen, på vegne af den samlede bestyrelse.

Han oplyser, at Sergentskolen samt Efterretningscentret i Varde desværre ikke, som i de tidligere år, har mulighed for at beordre de værnepligtige og sergenteleverne på march. Tidligere har marchen været et led i uddannelserne, og i de første tre marcher har der deltaget omkring 130 soldater, som har udgjort en væsentlig del af det samlede antal deltagere.

Varde Handel har heller ikke haft mulighed for at bakke op omkring arrangementet

Sidste år var der 282 med i Varde Marchen.