Kun fire i byrådet ønsker sladretjeneste

Varde Kommune: Ni af kommunens medarbejderrepræsentanter ønsker ikke en whistleblowerordning, og en 10. siger "både og". Det er resultatet af en rundspørge til centrale medarbejderrepræsentanter i kommunen.

På den baggrund valgte langt de fleste i byrådet at forkaste forslaget om en sådan ordning.

- I socialdemokratiet vil vi gerne sende et signal om, at vi skal bruge pengene fornuftigt. Og hvis medarbejderne ikke synes, det er fornuftigt, så skal de ikke have det, sagde A. C. Hoxcer Nielsen (S) under byrådets behandling tirsdag.