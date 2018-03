Kun de mindste får klasseværelser på Frelloskolen - Socialdemokratiet er imod

På Blåvandshuk Skole er klasselokalerne også afskaffet for de ældste elever. Derfor har eleverne hver et skab på gangen, hvor de kan opbevare deres ting. Arkivfoto: Joan Karlsen

Et flertal i byrådet bakker op om at bygge Frelloskolen på en måde, så kun elever op til 3. klasse får egne klasseværelser. Socialdemokratiet er bekymret for, om børnene på mellemtrinnet er klar til at blive nomader.

Varde: Fra 4. klasse vil der ikke være klasseværelser på den kommende Frelloskolen. Det foreslår styregruppen bag byggeriet i et pædagogisk program, og et flertal i byrådet bakker op. I stedet skal der være flere faglokaler. Det betyder, at der vil være engelsklokaler, matematiklokaler, dansklokaler og så videre. Eleverne skal altså gå fra lokale til lokale i løbet af dagen ligesom på et gymnasium. - Det, der er interessant ved ikke at have faste klasseværelser, er, at man bevæger sig hen i nogle rum, hvor man ligesom har de faglige ting, man skal bruge. Hvis man bevæger sig ind i et rum, hvor man skal lære matematik, så er der nogle ting, der vedrører matematikken, siger Peder Foldager (V), formand for børn og læring.

Pædagogisk program Det pædagogiske program er en beskrivelse af, hvordan skolen skal fungere. Det skal de arkitekter, der byder ind på opgaven med at tegne skolen, tage udgangspunkt i. Nogle elementer i programmet er:Ingen klasseværelser til elever fra 4. klasse og op.



Indskoling, mellemtrin og overbygning skal hver især fungere som en skole i skolen. Skolen skal dermed føles mindre, end den er.



Ingen passive arealer og spildplads.



Masser af uderum, der kan bruges i undervisningen.



Skolefritidsordningen skal være integreret i indskolingen ligesom på Sct. Jacobi Skole i dag.

For tidligt Socialdemokratiet er dog uenig og ønsker, at det først skulle være fra 7. klasse, at eleverne ikke længere skulle have klasseværelser. Sandie Eis Ravn (S) påpeger, at uden klasseværelser får eleverne ikke et fast sted, de kan opholde sig i pauser. Dermed kommer pauserne til at foregå sammen med børn fra hele årgangen, hvilket er cirka 80 børn. - Går alle 80 børn i kantinen, så sætter man sig ikke nødvendigvis sammen som klassen. Så sætter man sig sammen med dem, man har det største tilhørsforhold til. Når man har almindelig pause, og man ikke bliver omkring sin klasse, så holder man sig måske til omkring en sofa, eller hvad der bliver oprettet. Så bliver det, der bliver rummet. Så rummet er der, men børnene skal selv definere det, og der synes vi, at mellemtrinnet er meget, meget tidligt, siger hun og fortsætter: - Der vil være nogen, der kommer til at falde udenfor.

Ulemper er størst Sandie Eis Ravn siger, at hun godt kan se de fordele, som flertallet ser i særlige faglokaler. - Det er en rigtig god tanke, der ligger til grund for det, men når konsekvensen er, at børnene ikke har et sted, hvor de kan sige, "det her er min stol, og det her er mit bord, og her hører jeg til", så bliver det for usikkert for de svageste af vores elever.