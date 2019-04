Kulturministeren kommer til Varde for at indvie Varde Garten

Men allerede fredag den 12. april klokken 15.00 åbner Varde Garten for offentligheden, hvorefter det også er muligt at få mad og drikke serveret fra byens nye gastropub Von Lügenhals.

- Vi kontaktede kulturministeren. Og det havde hendes interesse. Vi er rigtig glade for at kulturministeren kommer, siger Poul Erik Bech.

Manden bag Varde Garten til godt 50 millioner kroner og som nu efter lidt forsinkelse er klar til at åbne Vardes nye kultur- og traktørsted for offentligheden. Den officielle åbning sker med deltagelse af kulturminister Mette Bock (LA) og borgmester Erik Buhl (V) onsdag den 17. april.

Og det er ikke kun pengene, der gør det. For penge kan ofte ikke købe prikken over i'et.

Da det ikke lykkedes at finde en forpagter, har Poul Erik Bech i stedet ansat Carina Wagner som daglig leder af Varde Garten, mens der er ansat to kokke og serveringspersonale til Von Lügenhals.

Gammel skidt

Grundlæggende er det meste af byggeriet noget gammel skidt. Helt i Poul Erik Bech ånd med at tilbageføre Varde i udtryk, som for 150 år siden. Byen skal gøre sig rynket for at gøre sig mere lækker.

- Det er genbrug det hele. Vi har fundet ting fra ti forskellige lande, fortæller Poul Erik Bech.

Blandt andet er teglstenene fundet i Tyskland, mens træet til trappen er fundet i Østrig. Og de to store udendørslamper er fundet på et polsk slot.

Ud over at give noget tilbage til vardenserne, så er det overordnede mål at skabe et kulturelt samlingssted, som skal trække langt flere vestkystturister til købstaden. Deraf navnet Varde Garten, som på tysk betyder Varde haven.

- Man kan håbe på, at mange, primært tyskere, vil have Varde Garten til at stå i deres kalender, siger Poul Erik Bech.