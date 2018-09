Kulturminister Mette Bock om kulturdagene i Ølgod: I har sammensat et program, hvor der er hjerte, nærhed og højt til loftet

Ølgod : - Jeg kører 90.000 kilometer om året for at deltage i små og store kulturelle begivenheder. Og her i Ølgod har et civilt samfund løftet en opgave om at få mere kunst og kultur til byen. Det må I have gjort rigtig godt, ellers var vi jo ikke samlet her for 29. gang, sagde kulturminister Mette Bock i sin åbningstale.

Og kulturdagenes grand-old-lady, Rigmor Bek-Pedersen, glædede sig over, ministerbesøget, der jo altid skaber ekstra opmærksomhed.

- Jeg skrev en mail til Mette Bock i april om hun ville komme, og et par uger siden efter fik jeg svar. Det ville hun godt, fortæller Rigmor, der både er initiativtager til kulturdagene og formand. En post hun har haft i samtlige år.