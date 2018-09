Krondiamantbryllup: Magny og Gunnar Morthorst

Varde: Magny og Gunnar Morthorst har fredag 14. september krondiamantbryllup.

Efter brylluppet i 1953 stiftede de hjem i Briksbøl, Skads Sogn, hvor de drev familiegården indtil 1984. De boede en årrække i Andrup og herefter flyttede de til Varde, hvor de stadig bor i eget hjem og stort set klarer sig selv.De har fået fire børn, som alle bor i nærheden af dem. Dertil er kommet svigerbørn, syv børnebørn og syv oldebørn, som alle er med til at fejre dem på Arnbjerg lørdag 15. september.Magny og Gunnar vil være vært for en kop kaffe eller et lille glas på selve dagen, hvor de vil være omgivet af børnene.