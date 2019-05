Krocketresultater fra Oksbøl

Oksbøl: De fire krockethold i Oksbøl har alle været i kamp i anden runde af holdturneringen, og det gav følgende resultater:

Hold 1 i 1. division: Holdet var i Ølgod og vandt 3-1. Carina Fønss og Bruno Vestesen vandt begge deres kampe med 20-9 og 20-4. Tove Bokeloh og Kim Jensen vandt med 20-4 og tabte med 4-20.

Hold 2 i 1. division: Holdet spillede uafgjort mod Vorbasse 2-2. Kristian Hansen og Henning Johannesen vandt en kamp med 20-1 og tabte med 2-20. Anne Grethe Nielsen og Emmy Nielsen vandt 20-12 og tabte 12-20.

Hold 3 i 3. division: Holdet var i kamp mod Vorbasse og tabte 1-3. Peder Jøker og Inger Pedersen vandt 20-4 og tabte 12-20. Doris Jøker og Tage Pedersen tabte begge deres kampe med 12-20.

Hold 4 i Serie 2: Det blev til et nederlag på 0-4 til et Vorbasse hold. Rita Sillesen og Else Marie Conradsen tabte 2-20 og 4-20. Anny Knudsen og Hanne Pedersen tabte 16-20 og 2-20. /exp