Kritik fra Oksbøl forkastes: Økonomi til juniorklubber bliver kun justeret

Nu er det slået fast, at der ikke kommer en væsentlig anderledes måde at uddele penge til klubber på. Hvis forslag fra Oksbøl skal tilgodeses, giver det andre uhensigtsmæssigheder, mener udvalgsformand.

Varde Kommune: Der kommer ingen revolution af måden at uddele penge til juniorklubber på. I april 2018 var der oprør i Oksbøl over den måde, som pengene til juniorklubber bliver fordelt. Siden har der været arbejdet med at lave en ny model, og den har været i høring. Nu er den nye model vedtaget. Men grundlæggende er den nye model kun en justering af den gamle. De største ændringer er, at der nu laves stikprøver fire gange om året i stedet for to, og de mindste klubber er ikke længere garanteret lige så mange penge som tidligere.

Ændringer i tildeling til klubber Minimumstildelingen dækker fremover kun 12 børn i stedet for 17, hvilket betyder færre penge til de mindste klubber, mens de lidt større klubber med op til 30 børn ser ud til at blive de største vindere.Tildelingen bygger stadig på børns fremmøde i klubben, men der måles nu fire gange om året i stedet for to. Hver gang bliver det registreret, hvor mange børn der dukker op i klubben på alle åbningsdage i en 14 dage lang periode. Gennemsnittet afgør, hvor mange penge klubben får i de næste måneder. Dog er det indlagt, at der kan justeres op, hvis der måles i en uge med eksempelvis lejrskole.

Intet ekstra for mange åbningsdage I april 2018 fortalte Leif Erichsen fra Samuelsgårdens Venner, at han ønsker en model, der bygger på antallet af medlemmer og ikke fremmødte. Samuelsgården er navnet på den bygning, hvor klubberne i Oksbøl hører hjemme. Det er ikke holdningen i Blåvandshuk og Janderups Skoles fællesbesstyrelse. Det viser et høringssvar, hvor fællesbestyrelsen skriver: "Klubberne skal jo bemandes og tilbyde aktiviteter i forhold til de aktive brugere, uanset hvor mange der er tilmeldt den enkelte klub." Men fællesbestyrelsen er stadig uenig i den model, som nu er vedtaget. Den mener, at når Samuelsgården har flere åbningsdage end de andre klubber, så bør den også få flere penge. Samuelsgården får kun halvt så mange penge per barn per åbningsdag end mange andre klubber, skriver fællesbestyrelsen i høringssvaret. Peder Foldager (V), formand for børn og læring, ønsker ikke en model, hvor der bliver taget hensyn til antallet af åbningsdage. - Det giver andre skævheder. Det bliver ikke mere retfærdigt, hvis vi går over til det, siger han.

Tabulex-tal kan ikke bruges Flere skoler påpeger, at det bliver noteret i et it-system, hvor mange børn der kommer på alle åbningsdage. De foreslår derfor, at tallene bliver trukket ud af det system, og at man derfor bruger gennemsnittet over alle åbningsdage og ikke kun de fire gange to uger om året. Men det er ikke praktisk muligt, mener Peder Foldager.