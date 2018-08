Kristoffer går ind i fars firma: Han er mit forbillede

Far og søn har hvert deres ansvarsområde. Kristoffer skal primært stå for at markedsføre Sanela, Søren Peter skal udvikle og designe procesudstyr. Foto: Malene Wonsbek

Nu er de to i virksomheden Bjerre Plus i Varde. Far og søn. Kristoffer og Søren Peter Bjerre, der dog har hvert deres udviklingsområde.

Varde: - Min far er min rollemodel. Jeg har fulgt hans opbygning af Alslev Rustfri Montage igennem hele mit liv. Hvis der er noget, jeg er flasket op med, så er det, at man skal sætte en ære i at behandle sine kunder ordentligt, man skal sælge kvalitet og skabe tillid. Det, kombineret med et godt netværk, er vejen til succes, siger Kristoffer Bjerre. For 14 dage siden blev Kristoffer færdig som trainee-elev hos Føtex i Hvidovre. Han havde fire jobs på hånden og et tilbud om en teamlederstilling i Føtex, men han takkede pænt nej til dem alle. I stedet sagde han ja tak til at blive salgschef i Bjerre Plus, der ejes af hans far, Søren Peter Bjerre i Varde.

Man skal turde springe ud i mulighederne, når de er der. Venter man, risikerer man, at de er væk. Kristoffer Bjerre, 21-årig salgschef

Sanela skal landet rundt Alslev Rustfri Montage, med knap 100 medarbejdere blev erklæret konkurs sidste år. Af asken opstod en ny ild - virksomheden Bjerre Plus. - Vi havde store ordrer til offshoreindustrien. Da den branche fik det hårdt, gik det også ud over os. Nu hygger jeg mig med at designe og bygge maskiner, Kristoffer skal sælge og udvikle vores agentur på Sanela, der designer og producerer sanitære løsninger, fortæller Søren Petter Bjerre, der har lejet sig ind i et værksted på Industrivej i Varde. Kristoffer bliver dog boende i København. - Jeg skal køre landet rundt og banke på hos arkitekter, ingeniører og VVS'er, så jeg kan have base alle steder. Jeg er glad for storbylivet, og hjem til Varde skal jeg nok komme, for jeg har en dejlig kæreste i Tistrup, siger Kristoffer. Med en smittende begejstring fortæller han om Sanela, og om alle de muligheder og kvaliteter, han ser i dette tjekkiske produkt, der producerer sanitære løsninger til både private, virksomheder, skoler institutioner og sygehuse.